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تحطم مقاتلة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقود

تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود. تحطم مقاتلة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة للتزود بالوقودتحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف -35 بي" بعد اصطدامها بناقلة جوية للتزود بالوقود. وقال جناح الطائرات البحرية الثالث إن طيار الطائرة "إف35بي" خرج من الطائرة ويتلقى العلاج بينما هبط طاقم الطائرة بسلام. وذكرت شبكة "أبي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا. وقال مشاة البحرية إن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة.

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