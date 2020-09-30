ترامب يهاجم منافسه : لا أحد يريد بايدن الخاسر

وبحسب "سبوتنيك"، التقى الرجلان فى أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلى)، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا أحد يريد (جو النائم) حتى اليسار الراديكالى"، مشيرا إلى أن بايدن خسرهم بعدما ظهر معه خلال مناظرة الأمس، وأنه تم وصفه بـ"الخاسر" من قبل السيناتور الديمقراطى بيرنى ساندرز".

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهى: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف فى المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطى للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة فى 3 نوفمبر المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة فى تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التى يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

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ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطى من أنه فى حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب فى منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا فى الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

بينما يقول ترامب إن ما فعله فى 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، فى 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما فى ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التى لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية فى العديد من المناصب، التى كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".