بدون كفيل كيفية الحصول علي تمويل شخصي براتب 3000 فوريا للمواطن والمقيم

بدون كفيل كيفية الحصول علي تمويل شخصي براتب 3000 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية يقدمه البنك الأهلي التجاري بالمملكة، وهو من إحدي العروض التمويلية التي يقدمه البنك الأهلي والتي تفيد نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين والوافدين في المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري، ويعتبر البنك الأهلي التجاري إحدي أكبر وأشهر البنوك في السعودية إذ يقدم عروض بنكية لا تتشابه مع العروض التي يقدمها البنوك الأخري في المملكة وتتناسب مع فئة كبيرة من المجتمع السعودي سواء أشخاص أو شركات صغيرة ومنشآت ضخمة وذلك لسهولة ومرونة الشروط التي يقوم بتقديمها البنك، كما يعمل البنك علي توظيف القاعدة الرأسمالية التابعة له وخبرته علي مدى سنوات من أجل القيام بدور ريادي في مجال التمويل وتنشيط القطاع الاقتصادي داخل السعودية.

يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبالتقسيط لمدة تصل الي 60 شهر للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والوافديين أيضا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن يقوم البنك الأهلي التجاري ببيع الأجل للأسهم المحلية بشراء الأسهم المحلية وبيعها لعميل البنك بالأجل على أساس التكلفة وبهامش ربح متفق عليه من العميل مع البنك، ومن هنا يكون للعميل كامل الحق في التصرف في تلك الأسهم ويمكن إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها، فقد نقدم لكم عبر موقعنا مزايا التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري والشروط المحددة للحصول عليه في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري بالسعودية

يقدم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي فوري بدون وجود كفيل وبالتقسيط لفترة تمتد الي 60 شهراً للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة أيضاً وبشروط سهلة ومرنة لتتناسي مع عدد كبير من العملاء، فقد نستدرج معكم في مقالنا هذا أهم المزايا التي يتوفر بها التمويل الشخصي، وهما:

تمويل شخصي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابط الدين.

لا يحتاج التمويل الشخصي الي وجود كفيل للعميل.

إيداع نقدي فوري في حساب العميل إذا تم بيع الأسهم الخاصة بالتمويل الشخصي الحاصل عليه.

ينحصر قيمة التمويل الشخصي ما بين 5000 ريال سعودي كحد أدني و مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصي.

تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة ولينة للعميل وبفترة سداد تصل الي 60 شهراً.

يتم إعفاء أهل المقترض من تسديد الأقساط في حالة العجز الدائم، أو الوفاة لا قدر الله تعالي.

يشترط البنك الأهلي التجاري ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للحصول علي التمويل الشخصي إذا كان المتقدم من المواطنين السعوديين الجنسية.

يشترط البنك الأهلي التجاري ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للحصول علي التمويل الشخصي إذا كان المتقدم من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي للحصول علي التمويل الشخصي للبنك الأهلي التجاري وذلك إذا كان المتقدم من لمواطنين السعوديين الجنسية، ولا يقل عن 4000 إذا كان المتقدم من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والوافديين في السعودية من الجنسيات الأخري.

يشترط البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية ألا تقل خدمة العمل عن شهر وذلك إذا كان المتقدم من لمواطنين السعوديين الجنسية، أو لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والوافديين في السعودية.

شروط الحصول علي تمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية