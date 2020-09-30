الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد و خطوات سداد الفاتورة إلكترونيًا

الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع الشركة الوطنية للمياه يُعد المواضيع ذات الأولوية لدى المواطنون السعوديون، فنتيجة لانتشار فيرس كرونا المستجد ومنعاً لتكدس وازدحام المواطنين قامت الشركة الوطنية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمياه عبر موقعها على شبكات الإنترنت، فأصبح بإمكان أي مواطن معرفة قيمة فاتورة المياه سواء برقم الحساب أو برقم العداد وغيرها من الطرق المباشرة التي سوف نتناولها بالتفصيل في حيثيات هذا المقال.

شركة المياه الوطنية

تُعد شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية من أهم وأبرز الشركات السعودية المساهمة مقارنة بالعديد من الشركات المساهمة الأخرى، حيث تبذل قصاري جهدها من أجل توفير العديد من الخدمات سواء في قطاع المياه أو في قطاع الصرف الصحي،حيث تقوم بتطبيق هذه المساعدات من خلال تقديم الخدمات إلى المنازل والمؤسسات والعامة والخاصة على مستوى عالي من الجودة وبأقل سعر ممكن بحيث يتناسب مع جميع فئات المملكة.

كما توفر شركة المياه الوطنية العديد من خدامتها إلكترونيًّا مثل خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر موقع الشركة، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى حيث يمكن لأي عميل التقديم على العداد ومعرقة قيمة استهلاكه للمياه من خلال الموقع، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة بالتعاون مع الشركة الوطنية لكي تسهل على المواطنين الحصول على متطلباتهم بكل سهولة ويسر، كما تقوم الشركة بالعديد من الأعمال التي تحقق الرؤية المنوطة بها في خدمة المواطنين وإنجاز متطلباتهم بشكل مباشرة وبأفضل طريقة ممكنة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

حالياً أصبح بإمكان أي مواطن سعودي الاستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيًا برقم الحساب الخاص به عبر موقع شركة المياه الوطنية بدون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع الشركة وتوفيراً للوقت، لذلك يجب اتباع بعض الخطوات الإلكترونية من أجل معرفة القيمة الاستهلاكية للمياه، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولاً يجب على المواطن زيارة موقع شركة المياه الوطنية.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك ستظهر الصفحة الخاصة ببيانات العميل وبيانات العداد الذي يرغب في الاستعلام عنه.

ثم يقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم يقوم بإرفاق المستندات الخاصة بصورة العداد وصك الملكية.

بعد ذلك يقوم بالمواطن بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بخدمة الاستعلام عن فاتورة المياه.

بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الحساب ورمز التحقق المرئي، ثم يقوم بالضغط على زر استعلام.

بعد الانتهاء من القيام بالخطوات السابقة سيتم ظهور جميع البيانات حول الفاتورة الحالية والفواتير السابقة أيضاً وذلك إلكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة.

كيف احصل على فاتورة الماء برقم العداد

قامت الشركة الوطنية بوضع بعض الخطوات الإلكترونية المباشرة التي تسهل على العميل الاستعلام عن فاتورة المياه وذلك من خلال استخدام رقم العداد، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية من أجل التعرف على القيمة المستحقة للفاتورة، حيث تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولاً يتم الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه.

بعد ذلك على العميل القيام بتسجيل الدخول من خلال إكمال البيانات الخاصة بحساب العميل على الموقع.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم بالضغط على الاستعلام عن فواتير المياه، ثم يقوم باختيار خدمة الاستعلام من خلال رقم العداد.

بعد ذلك يقوم بإدخال رقم العداد بشكل صحيح، ثم يقوم بالضغط على زر استعلام.

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وبذلك سوف يحصل العميل على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالفاتورة التي يبحث عنها.

كيفية حساب فاتورة المياه

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم الحساب أو رقم العداد سوف نتعرف على أفضل الطرق الممكنة لحساب القيمة الاستهلاكية للفاتورة، حيث قامت الشركة الوطنية للمياه بوضع طريقة بسيطة ليتمكن العميل من خلال حساب القيمة الفاتورة بسهولة ويسر، حيث تتمثل هذه الخدمة في الآتي:

أولاً يتم الدخول إلى خدمة الحاسبة التفاعلية لفاتورة المياه من خلال في موقع شركة المياه الوطنية.

بعد ذلك سيتم ظهور الصفحة الخاصة بالبيانات المطلوب إدخالها.

م يقوم العميل بإدخال القراءة الخاصة بالفاتورة السابقة.

بعد ذلك يقوم بإدخال القراءة الخاصة بالفاتورة المراد الاستعلام عنها.

ثم يقوم بإدخال قيمة الاستهلاك الخاص بالمياه.

وإدخال قيمة الاستهلاك الخاصة بالصرف.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر حساب.

بعد الانتهاء من إجراء الخطوات السابقة بشكل سليم سوف يحصل العميل في ذلك الوقت على القيمة الحقيقية والكاملة الخاصة بفاتورة المياه بعد حسابها وحساب قيمتها الاستهلاكية بشكل مباشر.

طريقة سداد فاتورة المياه السعودية

بعد الانتهاء من معرفة القيمة المستحقة للفاتورة حان الوقت للتعرف على طريقة الدفع إلكترونيًا بدون بذل جهد وتوفيراً للوقت تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يقوم العميل بالدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية.

ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابة في الموقع.

ثم يقوم باختيار خدمة دفع فاتورة جديدة.

ثم يقوم العميل باختيار اسم الفاتورة ورقم الحساب.

ثم يقوم باختيار نوع الخدمة وهي خدمة تسديد الفواتير.

ثم يقوم بالضغط على زر استفسار ، ثم يقوم باختيار الفاتورة المراد سدادها.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر الدفع.

بعد ذلك سيطلب الموقع منك اختيار طريقة الدفع ويتم تحديدها حسب رغبة العميل ثم قوم بإكمال باقي البيانات الخاصة بطريقة الدفع، وبعد الانتهاء من وهذه الخطوات سوف يتم سداد الفاتورة بنجاح كما يمكن للعميل طبع الفاتورة للتأكد من عملية السداد.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات الهامة حول الشركة الوطنية للمياه وأهم الخدمات التي تقدمها للمواطنين في سبيل تحقيق أكبر قدر من الراحة لهم، كما تعرفنا على خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ورقم الحساب، إلى جانب التعرف على خطوات سداد الفاتورة إلكترونياً بدون الذهاب إلى الشركة.