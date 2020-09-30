التأمينات الاجتماعية تعمل على إصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة العامة

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة حكومية سعودية لإدارة نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، ولذلك يتولى مسئول الهيئة العامة حاليا من خلال القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع.

ولذلك يرجح أن كثرة الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية سبب العطل الفنى بموقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، سوف يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولذلك أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة ابتداءً من 1 يوليو 2006م حتى يوم 1 يوليو 2015 م.

وحتى يوم 2015 م لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم عبر موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولذلك سوف يعمل الموقع بشكل دائم أبدا من الغد.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة :

الدخول على موقع هيئة التأمينات https://www.nosi.gov.eg/ar/news/Pages/4-6-2020.aspx يمكن الاستعلام بالرقم التأميني الخاص بصاحب المعاش. وسوف يتم الاستعلام بالرقم القومي في حالة عدم إتاحة وجود رقم التأمينى. سيظهر اختيار تحت مسمى أنا لست برنامج روبوت ثم يقوم المستفيد بالضغط عليها مباشرةً. سوف يتم تحديد بعض الصور المحددة سوف يتم اختيار الصوره التي بها قوارب، لكي يتم التأكيد من المستخدم الحقيقي وليس برنامج آلى.

سوف يتم الاستفادة من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة ابتداءً من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019م لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن مستفيد وتابع، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومي، وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وسوف يصرف بأثر رجعي عن الدفعات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة العلاوات سنوياً سوف تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، لكي يكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه مصري، وقد بلغ عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات قد بلغ الإجمالي حوالي 2.4 مليون مواطن ومستفيد.