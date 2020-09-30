أفاد موقع UNIAN، بأن سانفر نيكيلو الموظفة بالسفارة الأمريكية في كييف، توفيت متأثرة بجروحها بعد تعرضها للضرب في العاصمة الأوكرانية.
وأشار الموقع، إلى أنه تم العثور على الموظفة في وقت سابق في أحد شوارع حي شيفتشينكو بالعاصمة الأوكرانية، وهي مصابة في رأسها وكانت فاقدة الوعي.
وتم نقلها إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها، وذكرت شرطة كييف أن رجلا يبلغ من العمر 30-40 سنة، قد يكون متورطا في الاعتداء على الموظفة الأجنبية.
وبحسب رواية أخرى، يحتمل أن يكون قطارا قد صدمها عندما كانت تركض والسماعات في أذنيها، ولم تلحظ اقترابه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة موظفة بالسفارة الأمريكية في كييف بعد تعرضها للضرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.