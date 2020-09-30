ترامب : لو كان بايدن النائم رئيسا لمات عدد أكبر من الناس بالفيروس الصينى

كتب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر، أكد فيها أنه كان من الممكن أن يموت عدد أكبر من الناس بالفيروس "الصينى" لو كان بايدن رئيسا للولايات المتحدة.





وكتب ترامب: "كان سيموت العديد من الناس بسب الفيروس الصينى لو كان "جو النائم" رئيسا للولايات المتحدة، حتى أنه لم يكن يريد أن أغلق البلاد أمام الصين قبل شهرين، والآن قال إننى كنت على حق، ولكننى لم أقم بالأمر بالسرعة الكافية". ​وبحسب "سبوتنيك"، قال الرئيس الأمريكى فى وقت سابق، إن منافسه المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التى جمعتهما. والتقى الرجلان فى أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

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