دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

في لقطات قد يراها بعض مراقبي المشهد السياسي والتطورات الإقليمية غريبة بعض الشيء على شخص الجميع يعلم بالداخل والخارج أن يده ملطخة بالدماء، شوهد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل الثاني وهو يبكي بجنازة أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الكويت اليوم.

ورصدت كاميرات المصورين تعابير وجه تميم بن حمد أثناء تشييع جثمان الشيخ صباح، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يبكي قبل دفن الشيخ صباح في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى.

ومن المستغرب أن يظهر تميم في هذا الشكل من الحزن، فليس من المعقول أن تربط شخصًا مثل الشيخ صباح الذي عمل جاهدًا طوال حياته على نشر الأمن والسلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، علاقة بشخص مثل تميم الذي يدعم الإرهاب في ليبيا وسوريا والسودان وحتى في بلدنا مصر.

أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك عقب صلاة العشاء.

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وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، بأداء صلاة الميت الغائب على أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".