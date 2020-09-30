قرارات جديدة من لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية لعقاب اختراق القواعد

قررت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، دراسة قطع الصوت عن المرشح الذي يخترق قواعد المناظرات التلفزيونية، إلى جانب إجراءات أخرى لتنظيم المناظرتين القادمتين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن جو بايدن، مرشح الرئاسة الأمريكية، كاد يتسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في حالة تواجده كرئيس للبلاد أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر: كان سيموت العديد من الناس بسبب الفيروس الصيني في حالة كان جو النعسان رئيسا".

وأضاف أن: "لم يكن يريدني حتى أن أغلق بلادنا أمام إصابات الصين بعد شهرين، عندما قال إنني على حق".

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وتابع: "الآن يحب أن يقول أنني لم أغلق "بالسرعة الكافية"".

وأكد مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أن المناظرة التي قام بها أمام الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية صرخة إيقاظ للشعب.

وقال بايدن عقب مناظرته مع ترامب: "ما حصل الليلة الماضية "صرخة إيقاظ" للامريكيين وأن ترامب مرشح "بلا خطط"".