"مكافحة الإرهاب" يكشف مصدر صواريخ مطار أربيل العراقي

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن الحشد الشعبي المدعوم من إيران هو مصدر الصواريخ التي استهدفت مطار أربيل وقاعدة أمريكية.

وتعرضت القاعدة الأمريكية بالقرب من مطار ابريل، في إقليم كردستان العراق، لهجوم صاروخي.

ووفقا للصحف العراقية تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم صاروخي، حيث سقطت 3 صواريخ بالقرب من القاعدة.

Advertisements

ومنذ أيام، أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن حدوث هجوم على مطار العاصمة العراقية بغداد، وسقوط قتلى وجرحى جراء الهجوم الإرهابي المجهول.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون جراء هجوم بالصواريخ سقطت في محيط المطار.

وأضافت التقارير الإعلامية، أن الضحايا سقطوا نتيجة ضرب المطار من جهات غير معلومة بصواريخ كاتيوشا.