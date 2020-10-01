إسبانيا تقرر إغلاق عاصمتها مدريد بسبب كورونا

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إغلاق العاصمة الإسبانية مدريد، ومنع سكانها من مغادرتها، بعد تحول المدينة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن القواعد الجديدة الخاصة بمنع انتشار الوباء سيتم تطبيقها في مدريد، مؤكدة أن العاصمة الإسبانية التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأوضحت الصحة الإسبانية أنه سيتم السماح للمواطنين بالعبور للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.

وتشمل الإجراءات كذلك، إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء، فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب، كما لن يسمح بالتجمع لأكثر من ستة أشخاص.

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وكشف إحصاء رويترز أن عدد وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوز حاجز المليون مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.

وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويموت نحو 5400 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم كل 24 ساعة، وفقا لحسابات رويترز بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في سبتمبر.

ويعادل هذا نحو 226 حالة وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية، بحسب الوكالة.