مركز أمريكي: أكثر من 73 مليون تابعوا مناظرة ترامب وبايدن

قال مركز "نيلسون" الأمريكي، إن أكثر من 73 مليون مواطن أمريكي تابعوا أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وفي مناظرة مع بايدن مساء أمس الثلاثاء، لم يلتزم ترامب بالقول إنه سيقبل نتيجة الانتخابات.

وأكد ترامب شكاوى لا أساس لها من أن زيادة بطاقات الاقتراع عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق في التصويت.

ومساء الأربعاء، قال بايدن إن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر الرئيس دونالد ترامب انتخابات نوفمبر تشرين الثاني ورفض التنحي.

وحث بايدن الأمريكيين على التصويت لصالحه بأعداد كبيرة للقضاء على أي احتمال لبقاء الجمهوري ترامب في البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات.