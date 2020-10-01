زيدان عن هازارد: كنا سعداء به.. يحدث هذا حين لا تلعب

كشف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، الأربعاء، أن لاعبه إيدن هازارد بات منزعجا وحزينا، بعد تعرضه لإصابة عضلية جديدة.
وانضم المهاجم البلجيكي إلى ريال مدريد قادما من تشلسي الموسم الماضي مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).
لكنه لم يترك بصمته مع الفريق بعد تعرضه لإصابتين في الكاحل، واكتفى بالمشاركة في التشكيلة الأساسية خلال 14 مباراة في الدوري، وأحرز هدفا واحدا الموسم الماضي.
وكان هازارد يستعد للمشاركة في مباراته الأولى هذا الموسم ضد ريال بلد الوليد، الأربعاء، وذلك بعد غيابه عن فترة الاستعداد ومواجهتي ريال سوسيداد وريال بيتيس لعدم اكتمال لياقته.
لكنه تعرض لإصابة في الساق اليمنى ليغيب عن الفوز 1-صفر على بلد الوليد، وقالت وسائل إعلام إسبانية إنه سيبتعد لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.
وقال زيدان "إنه (هازارد) منزعج بالتأكيد لأنه كان في حالة جيدة قبل المباراة وكنا سعداء به، وكان سعيدا أيضا، لكنه تعرض لإصابة في التدريب، وهو ما يمكن أن يحدث عندما لا تلعب لفترة.
"إنه حزين لكنه يعلم أنها ليست إصابة خطيرة، وعلينا الحفاظ على هدوئنا ولن يغيب لفترة طويلة لكنني لا أعرف إلى متى"، وفق ما نقلت "رويترز".
وسيغيب هازارد عن الرحلة إلى ليفانتي بالإضافة إلى مواجهة منتخب بلجيكا الودية ضد كوت ديفوار، ومباراتي إنجلترا وأيسلندا في دوري الأمم الأوروبية.
كما هناك احتمال بغيابه عن مواجهتي قادش بعد فترة التوقف الدولي، وعن "معركة" برشلونة في 25 أكتوبر.
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