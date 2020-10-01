بيتسو موسيماني .. هل هو مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل رينيه فايلر ؟

تتردد الأخبار أن مدرب الأهلي الجديد سيكون هو بيتسو موسيماني ، وذلك بعد المشاكل التي تواجهها إدارة النادي الأهلي مؤخرا مع المدير الفني للنادي رينيه فايلر، والذي كان قد أثبت جدارة كبيرة أثناء الدور الأول من الدوري الممتاز لكرة القدم، وبداية الدور الثاني، وذلك قبل دخول العالم في أزمة وباء كورونا، وتوقف جميع الأنشطة الرياضية في مصر والعالم.

ولقد فوجيء الشارع الرياضي المصري برحيل المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي كارتيرون بين ليلة وضحاها، ثم زادت المفاجأة بعدما تلى ذلك أخبار رحيل رينيه فايلر عن النادي الأهلي، إثر رغبته الدائمة في السفر لزيارة أسرته وسط مباريات الدوري العام، وصاحب ذلك تدني غريب في مستوى آداء النادي الأهلي في جميع مباريات ما بعد كورونا، هذا التدني الذي لا يبرره إلا قلة تركيز رينيه فيلر في عمله.

من هو بيتسو موسيماني المحتمل أن يكون مدرب الأهلي الجديد ؟

يعد بيتسو موسيماني – الجنوب إفريقي الجنسية – واحدا من أنجح المدربين في قارة أفريقيا مؤخرا؛ نظرا للمستوى الرائع الذي قدمه كمدرب لفريق صن داون في جنوب أفريقيا، والذي أثار إعجاب الجميع، وخصوصا لحصوله على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 2016 بعد هزيمته لنادي الزمالك الفريق المصري الأبيض.

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ولقد اكتسح بيتسو موسيماني الجوائز المحلية أثناء تدريبه لفريق صن داونز، حيث حصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري لأربع مرات، وأختير لخمس مرات كأفضل مدربي الشهر، أما على الصعيد الأفريقي فلقد فاز بأفضل مربي القارة الأفريقية سنة فاز بها.

لماذا يُعتقد أن بيتسو موسيماني هو مدرب الأهلي الجديد ؟

لقد تقدم المدير الفني لفريق صن داونز باستقالته اليوم الأربعاء، بعدما كان قد قام بتجديد عقده مع النادي الجنوب أفريقي منذ ما يقارب الخمسة أشهر فقط، ولقد تسربت أخبار من المصادر داخل النادي الأهلى أن إدارة التعاقدات بالنادي قد تواصلت معه، ووجدت لديه ترحيب كبير، خاصة لمعرفته الجيدة بمكانة النادي الأهلي، وأيضا بالنوادي المصرية الكبيرة، والنوادي الأفريقية التي سيواجهها الأهلي بالمباريات المتبقية في دوري الأبطال.

مصير رينيه فايلر

الأغلب هو أن المفواضات الجارية في الساعات الأخيرة بين إدارة النادي الأهلي و المدير الفني رينيه فايلر لم تتوصل إلى شيء يُذكر؛ لذلك فلقد استقرت الإدارة على رحيله بكل احترام وباتفاق ودي تام بعد انتهاء مباراة النادي مع فريق الترسانة العريق في بطولة كأس مصر، واستبداله ببيتسو موسيماني بعدما حاز على اعجاب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.