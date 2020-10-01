الجزائر.. الرئيس تبون يعين قياديا إخوانيا وزيرا

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس، الأربعاء، القيادي البارز في حركة "مجتمع السلم" الإخوانية، الهاشمي جعبوب وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "طبقا للمادة 93 من الدستور، عين رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بعد استشارة الوزير الأول، الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".
وبقي هذا المنصب شاغرًا منذ إقالة الرئيس تبون للوزير يوسف عاشق، في يوليو الماضي، بسبب مخالفته لقانون التصريح بالممتلكات.
ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن رئيس الحركة الإخوانية، عبدالرزاق مقري، قوله "تعيين الهاشمي جعبوب في الحكومة. إذا تأكد هذا الأمر فإننا نخبر الرأي العام بأننا لم نستشر في الموضوع لا من الحكومة ولا من قبل المعني".
ولوح مقري باتخاذ قرار بحق جعبوب، قائلًا إنه "بعد التأكد من الموضوع ستقرر مؤسسات الحركة التصرف المناسب حياله".
ويأتي هذا التعيين، بعد أيام قليلة من إعلان الحزب الإسلامي المشاركة في التصويت بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بـ"لا".
وقال مجلس شورى الحركة الإسلامية، في بيان سابق، إن "مجلس الشورى الوطني قرر في دورته الطارئة المنعقدة في المقر الوطني بتاريخ 26 سبتمبر، المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر، والتصويت بلا على مشروع التعديل الدستوري".
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