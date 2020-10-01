قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقع قبالة جزيرة تونجا في المحيط الهادي اليوم الخميس.
ووقع الزلزال على بعد 64.57 كيلومترات جنوب شرقي نيافو في تونجا، وعلى عمق لم يتجاوز عشرة كيلومترات تحت قاع البحر بحسب الهيئة.
وأدى وقوع الزلزال على عمق ضحل إلى تضخيم الاهتزاز وربما يتسبب في بعض الأمواج المحلية.
وجاء ذلك على الرغم من أن مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي قال إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.7 ريختر قبالة مملكة تونجا بالمحيط الهادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.