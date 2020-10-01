زلزال بقوة 6.7 ريختر قبالة مملكة تونجا بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقع قبالة جزيرة تونجا في المحيط الهادي اليوم الخميس.

ووقع الزلزال على بعد 64.57 كيلومترات جنوب شرقي نيافو في تونجا، وعلى عمق لم يتجاوز عشرة كيلومترات تحت قاع البحر بحسب الهيئة.

وأدى وقوع الزلزال على عمق ضحل إلى تضخيم الاهتزاز وربما يتسبب في بعض الأمواج المحلية.

وجاء ذلك على الرغم من أن مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي قال إنه ليس من المتوقع حدوث أمواج مد.