أخبار عالمية

واشنطن تتمهل في فرض عقوبات على لوكاشينكو بانتظار قرار أوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن الولايات المتحدة  متنعت عن الانضمام لعقوبات بريطانيا وكندا ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو والمقربين منه، بانتظار بت الاتحاد الأووبي في عقوباته ضد بيلاروس.

وأعلنت كندا والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ونجله فيكتور و9 مسؤولين آخرين، وذكرتا في بيان مشترك، أن "نظام لوكاشينكو مسؤول عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الانتخابات المزورة".

وفقا لـ"رويترز"، فإن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، جاء لأنها تعتقد أن "الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن العقوبات في اجتماع هذا الأسبوع".

Advertisements

وأشار مصدر مطلع، إلى أن "حزمة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، باتت جاهزة تقريبا".

ورفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، معربين عن عزم التكتل على فرض عقوبات على مواطنين من بيلاروس متورطون في تزوير نتائج التصويت والعنف ضد المحتجين.

وأشاروا إلى أنه "لم يتم بعد تنسيق العقوبات الإضافية البيلاروسية بسبب موقف قبرص، التي تعرقل القرار، وتصر على تطبيق تدابير مماثلة على تركيا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تتمهل في فرض عقوبات على لوكاشينكو بانتظار قرار أوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا