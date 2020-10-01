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إسبانيا تقرر منع سكان العاصمة مدريد من المغادرة منعا لتفشى كورونا

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أحمد جاد 2020-09-30 23:44 0 تبليغ

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وقال وزير الصحة الإسبانى سلفادور ايلا فى مؤتمر صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، أعلن فيه القواعد الجديدة التى ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هى صحة إسبانيا، مدريد لها خصوصيتها".

وأكدت الحكومة أن العاصمة مدريد التى يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل، ستشهد إغلاقا أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

وسيتم السماح للمواطنين بالعبور للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه.

وتشمل الإجراءات كذلك، إغلاق الحانات والمطاعم فى الحادية عشرة مساء، فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب، كما لن يسمح بالتجمع لأكثر من ستة أشخاص.

 

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