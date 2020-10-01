استقبل ميناء بورتسودان (شمال شرقي السودان) أمس، الأربعاء، باخرة قادمة من سلطنة عمان تحمل كميات من المواد الإغاثية، دعمًا لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.
وعبر نائب المفوض العام للعون الإنساني بالسودان بدر الدين عبد الله، عن تقديره لسلطنة عمان، والدول الشقيقة والصديقة لدعمها لمتضررين جراء الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن السلطنة قدمت دعما عبر 3 رحلات جوية علاوة على هذه الباخرة، وقال إنه يستقبل الباخرة نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ.
من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في سلطنة عمان محمد بن حمود بن سعيد، أن الباخرة جاءت تلبية لنداء الشعب السوداني، وبتوجيه من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، رغبة في مساعدة شعب السودان.
وقال إن الباخرة محملة ببعض المساعدات الإنسانية، تقدر بـ 100 طن من مختلف المواد الإغاثية، دعما لمتضرري السيول والفيضانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعدات من سلطنة عمان لمتضرري السيول والفيضانات في السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.