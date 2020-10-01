عرضت وزارة الدفاع الأذربيجانية مشاهد مصورة لتدمير أرتال عسكرية قالت إنها تعود للخصم الأرمني خلال العمليات على خط التماس في إقليم قره باغ.
وكان الزضع قد تفجر الأسبوع الماضي في إقليم قره باغ، وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن بدء الحرب، وجرى إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا، كما تم الإعلان عن تعبئة جزئية في أذربيجان.
ويطالب المجتمع الدولي الطرفين بضبط النفس، فيما شهد الموقف في المنطقة المزيد من التفاقم بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه إلى أذربيجان تركيا، العضو في حلف الناتو، في حين أن أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان تعرض مشاهد لتدمير أرتال عسكرية في قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.