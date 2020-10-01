الصحة البرازيلية: أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1031 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و33413 حالة إصابة جديدة.
وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس - إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها في البرازيل بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 4 ملايين و810 آلاف و935 حالة، والوفيات 143952.
وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.
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