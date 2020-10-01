قبل عودة العمرة.. السعودية تتخذ مجموعة من الإجراءات المشددة

اتخذت المملكة العربية السعودية، عدة إجراءات احترازية مشددة لسلامة المعتمرين، خلال أداء شعيرة العمرة، بالتزامن مع فتح الموسم الجديد وعودة العمرة تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها سلطات المملكة، تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا قبل دخول كل فوج، وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية المُشددة أيضا توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم، وتجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

كما قررت السلطات منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وأن يكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا.

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ويُشار لإلى أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت في وقت سابق السماح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، وإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي وفقًا لأربع مراحل.

وجاء في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

كما تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق اعتمرنا، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.