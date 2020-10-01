السعودية تقدم 15 مليون دولار لدعم أكثر من 100 ألف شخص من النازحين في اليمن

وقعت منظمة الهجرة الدولية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقا لدعم أكثر من 100 ألف شخص من المتضررين من الصراع والضعفاء في مواقع النزوح في اليمن.

وسيوفر الدعم السعودي - وفق ما أوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس - والبالغ قيمته 15 مليون دولار، المأوى والمواد الأساسية وإدارة المخيمات ودعم التعليم للمجتمعات اليمنية الضعيفة، مع تحسين فرص الحصول على التعليم في المناطق التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، وفق بيان صادر عن المنظمة الأممية.

وقع اتفاق التعاون المشترك الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وانطونيو فيتورينو المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

ونقل البيان عن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة قوله إن هذا التمويل يأتي في وقت حرج بالنسبة لليمن، حيث يستمر الوضع في الوصول إلى مستويات جديدة في التدهور، وتكافح المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من أجل البقاء.

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وأضاف: "في مأرب فقط، تبيِّن التقييمات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 5 آلاف أسرة في حاجة ماسة إلى المأوى والأدوات المنزلية الأساسية وكذلك المساعدات الأساسية الأخرى. علاوة على ذلك، فإن مجتمعات النازحين تواجه قيودًا في الوصول إلى التعليم في المحافظات التي تعاني من محدودية في الموارد والخدمات العامة".

وتابع مدير عام المنظمة: "هذه المساهمة المقدمة من السعودية لدعم استجابة المنظمة الدولية للهجرة، ستساعدنا في الوصول إلى المزيد من الأشخاص الضعفاء في مختلف أنحاء البلاد، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للأسر النازحة. وفي الحين الذي يبذل العالم جهده لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحتاج دول مثل اليمن إلى المزيد من الدعم أكثر من أي وقت مضى".

وأكد البيان أن شراكة المنظمة الدولية للهجرة مع السعودية ساهمت في تقديم المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص في اليمن، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمأوى.