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مصرع وإصابة 17 شخصا جراء حادث تصادم في أفغانستان

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أعلن مسئولون أفغان أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 6 آخرون؛ إثر اصطدام حافلة ركاب بحافلة أخرى صغيرة في إقليم (هرات) الواقع غربي البلاد.

ونقلت قناة /طلوع/ الأفغانية، اليوم /الخميس/ عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فارهاد قوله إن الحادث وقع على طريق هرات-قندهار السريع في مقاطعة (أدراسكان).

من جانبه، قال محمد إبراهيم، رئيس خدمة الإسعاف في إقليم (هرات) إنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى هرات الإقليمي، مشيرا إلى أن بعض المصابين حالتهم خطيرة.

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