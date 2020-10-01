عمان تستأنف رحلاتها الجوية و3 شروط لدخول السلطنة

إستقبلت مطارات سلطنة عمان، بداية من منتصف ليلة الخميس الأول من أكتوبر، الرحلات القادمة والمتجهة إلى 20 دولة حددتها هيئة الطيران المدني العماني، منها دول مجلس التعاون.

ومن المقرر أن يستأنف الطيران العماني للسلطنة تشغيل رحلاته المجدولة مجددًا.

وأطلق الطيران العماني رحلاته خلال الفترة التشغيلية الأولى رابطًا مسقط " بلندن، وإسطنبول، وفرانكفورت، ومومباي، ودلهي، وكوتشي، ودبي، والدوحة، والقاهرة، ودار السلام، بالإضافة إلى زنجبار، وكوالالمبور، ومانيلا، ولاهور، وإسلام أباد".

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كما سيضيف الطيران وجهات جديدة إلى رحلات الشركة في المستقبل القريب حيث سيواصل الناقل العماني تشغيل رحلاته المجدولة محليًا إلى خصب.

ويُشار الي أن السلطات المسؤولة في سلطنة عمان كانت قد أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والشروط اللازمة للدخول إلى السلطنة، ومنها: وجود تأمين طبي شامل لمدة شهر مع كل راكب، وفحص مخبري لكوفيد 19 سلبي، مع العزل لمدة 14 يومًا حالة الوصول إلى عمان، والبقاء أكثر من 7 أيام، وسداد ما قيمته 25 ريالًا عمانيًا بما يقارب 250 ريالًا سعوديًا قيمة الخدمات.

وكانت اللجنة المعنية بفيروس كورونا في السلطنة قد عقدت في الفترة السابقة اجتماعًا لها برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُمانى، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وباركت الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم العُمانية لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/ 2021م في ظل استمرار الجائحة، والذى يتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقًا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية.