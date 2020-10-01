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المرصد السوري يكشف حصيلة ضحايا المعارك في أذربيجان من المرتزقة الموالين لتركيا

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل نحو 30 مرتزقا سوريا من الفصائل الموالية لتركيا في أذربيجان، خلال 48 ساعة.
ونقلت شبكة "العربية"، عن المرصد قوله إن هناك أكثر من 60 جريحا ومفقودا من المرتزقة السوريين في أذربيجان.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مقتل أول مقاتل سوري الجنسية في أذربيجان، جراء استهدافه بالرصاص، حيث وردت معلومات للمرصد السوري تفيد باقحتام المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النفط.

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هذا وقد علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دفعة جديدة من "المرتزقة" من حملة الجنسية السورية، جرى نقلهم إلى أذربيجان من قبل شركات أمنية تركية، حيث تم نقل أكثر من 530 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة، ليرتفع تعداد الواصلين حتى اللحظة إلى 850، وسط تحضيرات لنقل مزيد من الدفعات خلال الساعات والأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر المرصد السوري إن المقاتلين السوريين الواصلين إلى أذربيجان، غالبيتهم الساحقة من المكون “التركماني”، ذهبوا بذريعة “القضية القومية”، وسط رفض كبير من الفصائل العربية الموالية لتركيا بإرسال مقاتلين نحو أذربيجان، وعلى المقلب الآخر، وردت معلومات للمرصد السوري حول انتقال مقاتلين من الجنسية السورية من أصول أرمينية، إلى أرمينيا للمشاركة في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا.

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