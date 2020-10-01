اذربيجان تعلن تدمير محطة قطارات ومقتل مدني جراء قصف أرميني

وفي وقت سابق، كشفت أرمينيا عن تسليم أذربيجان جميع العمليات الجوية في كاراباخ، إلى القوات الجوية التركية.
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وأكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أمس الأربعاء، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في منطقة كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا ما لم تتم "استعادة وحدة أراضيها".
وقال علييف، إن المفاوضات بشأن كاراباخ لم تكن مجدية وليس هناك أي حاجة لدعوات جديدة إلى الحوار، مشددا عزم أذربيجان على "استعادة وحدتها الترابية".
وذكر رئيس أذربيجان أن جيش بلاده تمكن من إحراز نجاحات ميدانية خلال عملياته الأخيرة في المنطقة المتنازع عليها، مضيفا أنه ليس بإمكان أحد إجبار القوات الأذرية على الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها.
وأشار علييف إلى أن "انسحاب القوات الأرمنية (من إقليم كاراباخ) هو الشرط الوحيد المطروح من قبل أذربيجان، وإذا طبقته يريفان فإن القتال سيتوقف".
وقبل قليل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 30 مرتزقاً سورياً من الفصائل الموالية لتركيا في أذربيجان، خلال 48 ساعة.
ونقلت شبكة "العربية"، عن المرصد قوله إن هناك أكثر من 60 جريحا ومفقودا من المرتزقة السوريين في أذربيجان.
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