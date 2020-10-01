ترامب: قبول 15 ألف لاجئ فقط فى 2021

وقالت وزارة الخارجية، إن الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية "لسلامة ورفاهية الأمريكيين، لاسيما فى ضوء استمرار جائحة كوفيد-19".
وكانت الإدارة قد قلصت العام الماضى سقف اللاجئين إلى 18 ألفا، لكنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين فى ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشى فيروس كورونا.
وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية. ويتعين على الرئيس بموجب القانون التشاور مع الكونجرس قبل تحديد العدد السنوى للاجئين الذى تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائى يحدده البيت الأبيض.
ويتضمن الاقتراح حصصا محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وهونج كونج وكوبا وفنزويلا.
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