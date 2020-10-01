واشنطن تنتظر إشارة أوروبا لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

قالت وكالة "رويترز" إن واشنطن امتنعت عن الانضمام لعقوبات بريطانيا وكندا ضد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والمقربين منه، بانتظار بت الاتحاد الأوروبى فى عقوباته ضد بيلاروسيا.





وأعلنت كندا والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونجله فيكتور وتسعة مسؤولين آخرين، وذكرتا فى بيان مشترك، أن "نظام لوكاشينكو مسؤول عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان فى ظل الانتخابات المزورة".

ووفقا لـ"رويترز"، فإن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، جاء لأنها تعتقد أن "الاتحاد الأوروبى يمكن أن يتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن العقوبات فى اجتماع هذا الأسبوع".

وأشار مصدر مطلع، إلى أن "حزمة العقوبات الأمريكية، بما فى ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، باتت جاهزة تقريبا".

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ورفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا، معربين عن عزم التكتل على فرض عقوبات على مواطنين من بيلاروسيا متورطون فى تزوير نتائج التصويت والعنف ضد المحتجين.

وأشاروا إلى أنه "لم يتم بعد تنسيق العقوبات الإضافية البيلاروسية بسبب موقف قبرص، التى تعرقل القرار، وتصر على تطبيق تدابير مماثلة على تركيا".