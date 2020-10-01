السعودية تعلن وفاة أحد قادتها العسكريين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاة اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي في المدينة المنورة بعد رحلة حافلة بالعطاء والشجاعة في ميدان الشرف حيث يعتبر من خيرة الضباط التي حاربت الإرهاب علي مر سنوات.

وذكرت صحيفة المناطق السعودية ان القيادي العسكري الراحل تصدر الترند السعودي علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " بـ وسم يحمل اسم فقيد الوطن اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر الوفاة مقدمين التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

واللواء ركن علي الرحيلي هو قائد عملية تحرير الطائرة الروسية عام ٢٠٠١ في ‎المدينة المنورة وقائد العملية ضد الإرهاب في الرس.

ويُشار الي الشهر الماضي " سبتمبر " كان قد شهد وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني السعودي، اليوم السبت.

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ويعد اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني، عمل تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ عندما كان (رئيسًا للحرس الوطني) طبيبًا، ثم أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتأسيس الخدمات الطبية.

ومن جهتها، نعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الفقيد، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني اللواء طبيب الدكتور عدنان سلامة أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ولاقى خبر وفاة الفقيد، الحزن من زملائه بوزارة الحرس الوطني، الذين تقدموا لأبنائه وأسرته وأقاربه بالعزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.