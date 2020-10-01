بسبب المظاهرات وكورونا.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشديد الإغلاق التام

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على التظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على تمديد فترة الإغلاق الشامل بأربعة أيام إضافية بعد فترة الأعياد اليهودية.

وأضافت القناة، أن القانون الجديد يقضي بحصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل، وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا.

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وبحسب القناة، قال نتنياهو في كابينت كورونا: "يجب أن نستعد للتعامل مع 5000 مريضا بحالة الخطر من المصابين بكورونا".

وأضاف: "أن هناك احتمالات بأن يتم البدء بعملية التطعيم ضد كورونا في البلاد، خلال شهرين أو ثلاثة".





وأشارت القناة العبرية، الى أنه تم تسجيل 8,919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 68,811 إصابة، والوفيات إلى 1,571 حالة.