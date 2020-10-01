تحذير عالمي.. ناقلة النفط صافر تهدد قناة السويس و1200 نوع من الشعاب المرجانية والأسماك

حذرت صحيفة "سبق" السعودية من انفجار ناقلة النفط اليمينة "صافر"، والتي قد تؤدي إلى كارثة بيئية تطال كلا من المملكة العربية السعودية والدولة المصرية، لافتة إلى أن خزان صافر يعد قنبلة موقوتة وسيناريوهات كارثية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن خزان صافر يعد ناقلة متهالكة عالقة في البحر الأحمر بدون صيانة منذ 2015، مشيرة إلى أنها تحمل على متنها أكثر من مليون و200 ألف برميل نفط خام.

وأفادت بأنه في حال التسرب سينتشر تأثير تلك الناقلة في السواحل السعودية وقناة السويس وخليج العقبة، مبينة أنها ستدمر أكثر من 300 نوع من الشعب المرجانية و900 نوع من الأسماك بجانب تلوث حوالي 8000 بئر مياه جوفية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، مشددا على ضرورة تدارك الخطر الذي وصفه بالكارثة البشرية والاقتصادية والبيئية التي تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.

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وأشار الأرباني إلى أن انفجار مرفأ بيروت يذكرنا بالقنبلة الموقوتة ناقلة النفط ‎صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر، التي تتخذها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ورقة للضغط والابتزاز، على حد تعبيره.

وبيًن وزير الإعلام اليمني أن ميليشيا الحوثي لا تأبه على الإطلاق بالمخاطر التي قد تنجم عن تسرب أو انفجار ناقلة النفط صافر، حيث تعمل على منع صيانتها أو تفريغ حمولتها، والتي تصل إلى أكثر من مليون برميل نفط.

ولفت الوزير اليمني إلى أن تأثير انفجار ناقلة النفط صافر أو تسريب أي من حمولتها لن يطال فقط اليمنيين بل يمتد أيضا لدول الإقليم بالكامل.

وطالب الأرياني المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا بسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاد الوقت.