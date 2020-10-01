أوكرانيا: مصرع وإصابة 15 شخصا بحرائق الغابات في لوهانسك

اعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم /الخميس/ أن 5 أشخاص لقوا حتفهم جراء نشوب حرائق غابات على طول خط الاتصال في منطقة لوهانسك.
وأوضحت هيئة الطوارئ - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن الحرائق الست واسعة النطاق التي اندلعت أمس /الأربعاء/، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص واحتجازهم في المستشفى، في حين تم إجلاء 120 شخصًا.
وبحسب التقدريات الأولية، غطت الحرائق مساحة تبلغ نحو 9.3 ألف هكتار .
وشارك 1229 شخصًا في إخماد الحرائق ،كما تمت الاستعانة ب 204 وحدات من المعدات، تضم 516 شخصًا و107 قطع من معدات هيئة الطوارئ الأوكرانية.
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