داعشية إيطالية تفضح التنظيم الإرهابى: خلافة مزعومة وكاذبة

وقالت المرأة التى أعيدت إلى إيطاليا مع أطفالها الأربعة، إنها ذهبت إلى هناك مع زوجها وأولادها "تلبية لدعوة الخلافة المزعومة"، لكنها بعد ذلك "تابت" وهى الآن تقوم بعملية "إعادة نظر" فى كل ما مرت به.

وأوضحت برينيولي، زوجة مقاتل بتنظيم داعش محمد قريشي، إنها قررت مع زوجها العودة إلى البلاد، وأدركت أن الدعاية التى أقيمت لصالح التنظيم كانت فى جوهرها، مجرد خداع.

وأثناء الاستجواب، أكدت برينيولى أنها وزوجها، الذى توفى فى سوريا، أصابتهما خيبة الأمل من تنظيم داعش. واختتمت مكررة القول إنها "الآن سعيدة للغاية بالعودة إلى إيطاليا".

ووفق التحقيقات القضائية الإيطالية، فإنه فى عام 2015 غادرت برينيولي، مع زوجها قريشى وأطفالهما الثلاثة القصر، إيطاليا للوصول إلى أراضى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث شارك قريشى فى العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي، فيما لعبت زوجته دورًا فاعلًا فى توعية الأبناء بقضية الإرهاب.