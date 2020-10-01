8945 حالة جديدة.. روسيا تسجل أعلى إصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر





أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل أعلى زيادة يومية فى عدد المصابين بفيروس كورونا منذ 12 يونيو، برصد 8945 حالة جديدة، بما يرفع الإجمالى فى البلاد إلى مليون و185231‬ حالة.

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