اصابة 7 اشخاص في إطلاق نار على جنازة بمدينة ميلووكي الأمريكية

قالت شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية، اليوم الخميس، إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح بعد عملية إطلاق نار في بيت جنازة نفذها مشتبه به لا يزال مجهولا.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص يوم الأربعاء فيما يبدو أنه إطلاق نار من سيارة مارة خارج منزل جنازة في ميلووكي، التي تعد أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، وتقع على الساحل الجنوب غربي من بحيرة ميشيغان، في جنوب شرق الولاية الواقعة وسط الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال العمدة توم باريت إن "الأشخاص السبعة أصيبوا جميعا عندما فتح النار شخص كان يقود سيارته بجوار دار الجنازة".
وقال القائم بأعمال رئيس الشرطة، مايكل برونسون، إنه من المتوقع أن يظل جميع المصابين على قيد الحياة وأنهم في حالة مستقرة يرقدون في مستشفى محلي.
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