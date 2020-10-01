العراق يحارب داعش.. الإعلام الأمني يعلن مقتل 3 من عناصر التنظيم

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، الخميس، عن محاصرة وقتل 3 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش داخل نفق أثناء عملية وادي الثرثار، وعثرت على 3 درجات نارية في منطقة وادي الصفا.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، وخلال العملية العسكرية الجارية في وادي الثرثار، تمكنت من رصد 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل نفق.
وذكر البيان، أن القوات الأمنية تعمل على محاصرتهم، وتعثر على 3 دراجات نارية قرب النفق مغطاة ببطانيات في وادي الصفا.
ونوه البيان الى أنه تم التعامل مع العناصر الإرهابية من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية عسكرية في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر تنظيم داعش، مشيرة إلى أن العملية جاءت بتخطيط قيادة العمليات المشتركة وبمشاركة الحشد الشعبي.
وزعمت خلية الإعلام الأمني العراقي أن هذه العملية، تأتي وفقا لمعلومات استخبارية من عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.
وأفادت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم، قائلة: بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح اليوم قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة، وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين، بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية.
وذكر البيان مضيفا: وتأتي هذه العملية وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.
وتأتي تلك العملية بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة على سيارة مدنية على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما أدى إلى حدوث أضرار بالسيارة دون خسائر بشرية”.
وأفاد مصدر أمني أن الانفجار استهدف بالتحديد سيارة عراقي يعمل مترجمًا في إحدى الشركات الأمنية الأجنبية، مبينا أن المترجم نجا من الحادث الذي تسبب فقط بأضرار مادية في السيارة.
ويُشار إلى أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف ضد داعش، حيث أصبحت الهجمات تقع بصورة شبه يومية وسط تقارير تفيد بأن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد مع فرض عقوبات على العراق.
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