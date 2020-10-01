السبت.. التوقيع على اتفاق السلام النهائي في السودان

أعلنت دولة جنوب السودان، الخميس، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا، السبت.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

كما يتوقع أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غورتيريس كلمة بهذه المناسبة، عبر تقنية الفيديو.

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وذكر قلواك في مؤتمر صحفي من جوبا، أن الأطراف ستوقع على 6 بروتوكولات لإنهاء الصراع في السودان.

وكشف أن الوساطة ستواصل جهودها لإلحاق فصيل عبد العزيز الحلو بعملية السلام عقب التوقيع مباشرة.

وكانت الأطراف السودانية قد وقعت على السلام بالأحرف الأولى في الثلاثين من أغسطس الماضي، بعد مفاوضات استمرت نحو عام.