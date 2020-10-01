قبرص تؤكد على ضرورة فرض عقوبات ضد تركيا

وأوضح المتحدث، وفقا لتصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس - أن "قبرص، رفضت الموافقة على الإجراءات المقترحة ضد مينسك، وسعت بدلا من ذلك إلى إدراج 7 شركات تركية متورطة فى التنقيب عن الغاز الطبيعى فى المنطقة الاقتصادية لقبرص، ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي".

ويستوجب تبنى العقوبات الأوروبية ضد مينسك موافقة جميع دول الاتحاد السبع والعشرين التى من بينها قبرص.

وأعلن الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق، أنه "لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى بيلاروسيا يوم 9 أغسطس الماضى نزيهة وحرة، كما رفض الاعتراف بنتائجها".

وامتنعت، الولايات المتحدة من الانضمام إلى عقوبات فرضتها كل من بريطانيا وكندا على بيلاروس، مشيرة إلى أنها تنتظر قرار الاتحاد الأوروبى بهذا الشأن.