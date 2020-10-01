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الجمعية الطبية التركية تتهم السلطات بإخفاء مدى تفشى فيروس كورونا

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بسنت فاروق 2020-10-01 12:49 0 تبليغ

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وقال وزير الصحة التركى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، إن الإحصاءات تشمل حصرا لمن تظهر عليهم أعراض ، إلا أنه تجاهل سؤالا حول عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

وبدورها، اتهمت الجمعية الطبية التركية ونقابات العاملين الصحيين، السلطات بإخفاء مدى تفشى الوباء.

جدير بالذكر أن النائب فى البرلمان عن حزب الشعب الجمهورى مراد أمير، كان قد قدم وثائق نفيد بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا كان أعلى بـ 20 مرة من الأرقام الرسمية التى أعلنت عنها وزارة الصحة التركية.

 

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