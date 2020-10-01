الإمارات تعلن تسجيل 1158 إصابة جديدة بــ كورونا

أعلنت الإمارات عن تسجيل 1,158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن إلى 95,348.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، أن حالات الشفاء بلغت 84,903 منذ بداية أزمة كورونا، وذلك بعد تسجيل تعافي 1,179 شخص.

كما أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب كوفيد 19 في الإمارات إلى 421 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أجرت أكثر من 98,412 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم.