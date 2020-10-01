العراق يعلن القبض على أشخاص متورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أشخاص "لهم علاقة" باستهداف البعثات الدبلوماسية ومطار بغداد، مشيرةً إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج "كبيرة ومهمة".

وقال المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، إن "هناك حديثًا لوزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية".

وأضاف أن "إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بهذا العمل الإرهابي الجبان، يعطي رسالة إلى الإرهابيين، بأنهم مهما استطاعوا الفرار، لابد من ملاحقتهم وتعقبهم وإيداعهم السجن، لينالوا جزاءهم العادل".

ولفت إلى أن "النتائج التحقيقية وصلت إلى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد إكمال التحقيقات، ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام".

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وبدورها، أكدت الداخلية العراقية اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية؛ مشيرة إلى أن عملية حصر السلاح انطلقت في بغداد.

وأعربت الداخلية العراقية عن إصرارها على أن تكون بغداد خالية من السلاح المنفلت.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، بحماية البعثات الدبلوماسية؛ مؤكدة أن الاعتداء على السفارات يضعف الدولة.