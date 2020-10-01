مباحثات روسية مع الأمم المتحدة بشأن إجلاء الأطفال من المناطق الساخنة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا جامبا، قضايا التعاون بشأن إجلاء الأطفال من المناطق الساخنة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم /الخميس/ - بأن فيرشينين عقد اجتماعا مع جامبا أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي فيما يتعلق بإجلاء الأطفال من البؤر الساخنة ومنع الانتهاكات الجسيمة تجاه الأطفال من قبل أطراف النزاعات المسلحة في مختلف مناطق العالم وضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى إعادة إدماج ضحايا النزاعات صغار السن.

وأضاف البيان، أن الجانبين الروسي والأممي اتفقا أثناء الاجتماع على خطط لزيادة توسيع التعاون في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

يُذكر أن العمل على تحديد أماكن تواجد القاصرين من مواطني روسيا الاتحادية في العراق وسوريا وضمان إعادتهم إلى أرض الوطن بدأ في صيف عام 2017.

وبلغ إجمالي عدد من تمت إعادتهم من مناطق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى روسيا 197 طفلًا (122 من العراق و75 من سوريا).