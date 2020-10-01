عاجل .. إصابة صحفيين فرنسيين جراء قصف أذربيجان على أرمينيا

قالت الحكومة الأرمينية، على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، تسبب قصف أذربيجان فى إصابة اثنين من المراسلين (من مواطنى فرنسا) فى منطقة مارتوني، أرتساخ. وأضافت الحكومة الأرمنية فى تغريدتها، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة، مشيرة إلى أنه كان هناك المزيد من الصحفيين ضمن المجموعة.

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