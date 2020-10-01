أرمينيا تعلن إصابة فرنسيين في قصف لـ أذربيجان

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، إصابة صحفيين فرنسيين اثنين من فريق صحيفة "لوموند"، جراء قصف من جانب أذربيجان في إقليم كاراباخ.

وذكرت الحكومة الارمينية، على حسابها الرسمي على "تويتر"،تسبب قصف أذربيجان في إصابة اثنين من المراسلين (من مواطني فرنسا) في منطقة مارتوني، أرتساخ.

وأضافت الحكومة الأرمنية في تغريدتها أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة، مشيرة إلى أنه كان هناك المزيد من الصحفيين ضمن المجموعة.

وتابعت: "لحسن الحظ ، كان هناك قبو قريب ، وركضنا جميعا هناك. كان زملاء من لوموند في سيارة أخرى".

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وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت الرئاسة الفرنسية تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى كاراباخ للقتال بجانب أذربيجان.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل نحو 30 مرتزقا سوريا من الفصائل الموالية لتركيا في أذربيجان، خلال 48 ساعة.

وأضاف أن هناك أكثر من 60 جريحا ومفقودا من المرتزقة السوريين في أذربيجان.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، مقتل أول مقاتل سوري الجنسية في أذربيجان، جراء استهدافه بالرصاص، حيث وردت معلومات للمرصد السوري تفيد بإقحام المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النقط.