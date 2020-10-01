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هبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية غرب ليبيا

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أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بأن طائرتي شحن تركية غادرت مصراته، وأن طائرة هبطت بقاعدة الوطية الجوية.

وفي وقت سابق، غادرت 3 طائرات شحن تركية مطاري مصراتة والوطية غرب ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تركيا انتهاكاتها ودعمها لمليشيا الوفاق، حيث لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن نقل تركيا مئات القُصّر من سوريا إلى ليبيا، للانضمام لصفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا.

وبحسب التقارير، تعمل تركيا على تدريب مزيد من المرتزقة تمهيدا لإرسالهم إلى ليبيا، حال انهيار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال تركيا أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس. 

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