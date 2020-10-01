الكويت تعلن تسجيل 494 إصابة جديدة بــ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، الخميس، أن إجمالي إصابات كوفيد 19 في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتى الآن بلغ 105676 اصابة بالفيروس المستجد.

كما بيًنت الصحة الكوييتة تماثل 509 حالات للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي البلاد منذ الجائحة وحتى الآن إلى 97197.

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كما سجلت الصحة الكويتية حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد الي 612 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه ما زال 139 حالة تقيم في العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة من إجمالي 7867 حالة كانت قد تلقت العلاج في العناية المركزة بمستشفيات الدولة.

كما أجرت الوزارة الكويتية 3930 مسحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المسحات من بداية الأزمة وحتى الآن إلى 751163.