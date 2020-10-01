اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن لبنان وإسرائيل طلبتا من الولايات المتحدة العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأوضح بري أن لبنان توصل إلى اتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية، حيث من المقرر أن يقود الجيش اللبناني المحادثات مع إسرائيل.

وقال بري إن اتفاق ترسيم الحدود سيودع لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

وتابع بري أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود سيوقعه كلا من لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.

وأضاف بري أن اتفاق إطار العمل لترسيم الحدود ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات مع إسرائيل بأسرع ما يمكن.