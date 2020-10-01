الكرملين: نشر مرتزقة من سوريا وليبيا في ناجورنو كاراباخ أمر خطير للغاية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الكرملين تحذيره من خطورة نشر مرتزقة من سوريا وليبيا في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في إشارة إلى دور تركيا بهذا الصدد.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس، الأربعاء، أن الصراع المشتعل حاليًا بين أرمينيا وأذربيجان، الذي تطور إلى معارك عسكرية دموية في النزاع القائم بينهما على إقليم ناغورني قرة باغ، تفاقم نتيجة التدخل الروسي والتركي في الصراع عبر المرتزقة.

وقالت الصحيفة إن "الموقف أصبح أكثر تعقيدًا، نتيجة التدخل التركي، الذي جاء على العكس من المرات السابقة، حيث كانت تطالب بتهدئة التوترات، فإنها حاليًا تدخلت بقوة لدعم أذربيجان، وهناك مزاعم حول تورطها مباشرة في القتال، وقال مسئولون في أرمينيا إن طائرة حربية تركية من طراز إف 16 أسقطت طائرة حربية أرمينية، وهو الاتهام الذي رفضه مسئولون أذريون وأتراك".

وأضافت أن "ما يحدث على الجبهة في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان يشير إلى الظاهرة المتنامية خلال الفترة الأخيرة، وهي استخدام المرتزقة في الصفوف الأولى للحروب خلال القرن الحادي والعشرين. قامت تركيا بذلك عندما أرسلت مئات المرتزقة السوريين إلى ليبيا في حربها التي تخوضها بالوكالة لدعم حكومة فائز السراج في طرابلس".

وتابعت: "تورط تركيا الواضح في أذربيجان يبرز المواجهات الجيوسياسية التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما في ذلك الدخول في الحرب الأهلية الليبية، وتعزيز موقف المعارضين في شمال غرب سوريا، والانخراط في نزاع بحري متوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، تدخلت فيه فرنسا وحكومات أوروبية أخرى، إضافة إلى معاركها الطويلة مع الانفصاليين الأكراد على طول حدود سوريا والعراق".