مسؤول سواداني: مواصلة جهود ضم باقي حركات النضال المسلح لاكتمال عقد السلام

أوضح مستشار رئيس الوزراء السوداني لشؤون السلام الدكتور جمعة كندة، أن الوفود تتوالى في الوصول إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان من الخرطوم والولايات خاصة ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبارها ولايات لديها مصلحة كبيرة من التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين حكومة السودان أطراف عملية السلام من حركات النضال المُسلّح بعد غدٍ السبت.

وتوقع كندة في تصريحات صحفية له اليوم أن تشهد مراسم توقيع اتفاق السلام اليوم مشاركة واسعة على المستوى الإقليمي خاصة دول الايقاد والجوار والدول الصديقة والشقيقة التي شاركت وساهمت في عملية المفاوضات في مراحلها المختلفة خاصة دول تشاد والإمارات وإثيوبيا وغيرها من الدول.

كما بين أن البلاد موعودة بتوقيع اتفاقية يشهدها المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختلفة، وأن هذا الأمر يعتبر استفتاءً مُبكّرًا بأن السودان سينتقل من مرحلة اللا حرب واللا سِلْم التي كان يعيشها بعد سقوط النظام البائد الى مرحلة بداية عملية السلام الشامل في السودان.

وأضاف أن الجهود ستتواصل لاكتمال عقد السلام الشامل بانضمام بقية حركات النضال المسلح المتوقع في الفترة القادمة.

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وكان وفد المقدمة لاحتفالات التوقيع على اتفاق السلام الذي سبق التوقيع عليه بالأحرف الأولى الشهر الماضي قد غادر صباح اليوم العاصمة السودانية "الخرطوم" صباح اليوم إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الوفد ضم عددا من الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير والشخصيات القومية ومندوبي المؤسسات الإعلامية.

ويُشار إلى أن الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور قد وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاقية سلام جوبا، حيث تم التوقيع على ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.